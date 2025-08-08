Художник из Уфы отправляет в зону СВО репродукции своих работ

Художник из Уфы Роман Сайфуллин отправляет в зону СВО репродукции своих работ, поддерживая боевой дух участников спецоперации. Еще 9 лет назад он начал благотворительную акцию, передавая портреты матери Терезы в социально-медицинские учреждения.

С момента начала специальной военной операции Роман решил делиться своими работами с изображением Матроны и Иисуса Христа. Оригиналы картин выполнены в технике линогравюры. Художник отправляет репродукцию как в больших форматах, так и в карманном варианте. За полтора года переданы уже более полутора тысяч изображений. Картины отправляются вместе с центром волонтерской помощи «Мы за своих Уфа». Бойцы присылают слова благодарности Роману.

Видео записали со словами благодарности. Ну, там понятно уж, не до этого. Все-таки там сложная ситуация.

Роман Сайфуллин, член Союза художников России, учитель Республиканской художественной гимназии-интерната им. К. А. Давлеткильдеева
