Художник из Уфы отправляет в зону СВО репродукции своих работ

Художник из Уфы Роман Сайфуллин отправляет в зону СВО репродукции своих работ, поддерживая боевой дух участников спецоперации. Еще 9 лет назад он начал благотворительную акцию, передавая портреты матери Терезы в социально-медицинские учреждения.
С момента начала специальной военной операции Роман решил делиться своими работами с изображением Матроны и Иисуса Христа. Оригиналы картин выполнены в технике линогравюры. Художник отправляет репродукцию как в больших форматах, так и в карманном варианте. За полтора года переданы уже более полутора тысяч изображений. Картины отправляются вместе с центром волонтерской помощи «Мы за своих Уфа». Бойцы присылают слова благодарности Роману.