В Башкирии скончалась бабушка, которую сбила пьяная автоледи

В Ишимбае произошло смертельное ДТП по вине пьяной водительницы. Авария случилась в минувшие выходные на перекрестке улиц Советской и Бульварной.

По данным ГАИ, 32-летняя женщина за рулем автомобиля «Great Wall» не справилась с управлением на светофоре, выехала на тротуар, сбила 86-летнюю пенсионерку и дорожный знак. При медицинском освидетельствовании у нее было обнаружено 1,253 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.