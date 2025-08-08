В Башкирии скончалась бабушка, которую сбила пьяная автоледи

В Ишимбае произошло смертельное ДТП по вине пьяной водительницы. Авария случилась в минувшие выходные на перекрестке улиц Советской и Бульварной.

Фото №1

По данным ГАИ, 32-летняя женщина за рулем автомобиля «Great Wall» не справилась с управлением на светофоре, выехала на тротуар, сбила 86-летнюю пенсионерку и дорожный знак. При медицинском освидетельствовании у нее было обнаружено 1,253 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу. К сожалению, через пять дней женщина скончалась на больничной койке. Теперь виновнице ДТП предстоит ответить по уголовной статье.

