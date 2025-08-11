В Башкирии в деревне Старобирючево завершили догазификацию

Очередной объект в рамках президентской программы догазификации сдали работники компании «Газпром газораспределение Уфа». Теперь возможность подключиться к экологичному топливу появилась у жителей деревни Старобирючево Нуримановского района.

Юбилей деревни Старобирючево совпал с еще одним праздником. Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» завершили строительство распределительного газопровода.

Жители уже давно ждали газ, более 10 лет. Они обращались в администрацию района, мы прорабатывали вопрос включения в различные программы, в соответствии с программой развития газификации РБ удалось выполнить эти мероприятия.

Вилдан Ситдиков, глава администрации Нуримановского района
Фото №1 - В Башкирии в деревне Старобирючево завершили догазификацию

У нас уже более 40 заявок по деревне Старобирючево. Ну, чтобы вот эту радость людям доставить, работа была не одного года, мы пару лет вели изыскания, проектирование, 2 года строили газопровод, более 14 километров построено. Ландшафт не самый простой здесь.

Тагир Кускильдин, директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево

Первым газ пришел в дом тружеников тыла Зинашевых. Особенно рады за своих родителей их дети.

Это для нас большое счастье. От имени родителей хочу сказать спасибо, что нам провели газ. Теперь у нас дома будет тепло и уютно.

Рамзия Зарипова, жительница д. Старобирючево

Для надежного газоснабжения потребителей специалисты построили пункт редуцирования. Возможность подключения к природному газу в Старобирючево создана для 91 дома, а также для объектов социального значения. Прием заявок продолжается.

