В Башкирии в деревне Старобирючево завершили догазификацию

У нас уже более 40 заявок по деревне Старобирючево. Ну, чтобы вот эту радость людям доставить, работа была не одного года, мы пару лет вели изыскания, проектирование, 2 года строили газопровод, более 14 километров построено. Ландшафт не самый простой здесь.

Тагир Кускильдин, директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево