В Башкирии сельчане выступили против обработки полей химикатами

Жители Чишминского района выступают против химической обработки полей по соседству. В деревне Карамалы хозяин крестьянско-фермерского хозяйства взял в аренду участок, где планирует проводить сельхозработы, предполагающие и применение пестицидов.

Карамалинцы теперь изучают не дачные книги, а СанПиН. Пришлось после того, как по соседству появилось крестьянско-фермерское хозяйство. Точнее, руководитель КФХ взял в аренду местное поле. Здесь планируют выращивать злаковые культуры, и, помимо обработки почвы перед посевом, предполагаются и регулярные химические обработки. Это и смущает сельчан.

Местные здесь собирают ягоды, травы. Через поле ходят на остановку, сокращая путь. Жители планируют подать заявление на рассмотрение договора аренды, чтобы территория была передана в их руки.

Поле расположено сразу за населенным пунктом. Местные жители писали обращения в различные инстанции. И просьба карамалинцев была услышана, химические обработки здесь проводить не будут, поле используют только для уборки трав на сенаж.