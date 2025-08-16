В Башкирии мелеузовские аграрии планируют собрать более 150000 тонн зерна

В Мелеузовском районе планируют собрать более 150 тысяч зерна в ходе урожайной кампании. Кроме того, аграрии накануне приступили к сбору капусты среднего сорта. Выращиванием овощей занимается хозяйство семьи Османовых. В ассортименте морковь, лук, свёкла, салаты и картофель.

Шелест капустных листов на этом поле не смолкает с самого утра. Урожай, говорят овощеводы, небывалый. Поэтому к сбору растения приступили раньше срока.

Задача у нас убрать за две недели ранний сорт, то есть средний сорт. Потом начнем уже убирать поздние сорта, на хранение будем собирать. Больше урожая в этом году. Айсылу Мирасова, овощевод крестьянско-фермерского хозяйства

Выращиванием овощей в Мелеузовском районе занимаются в хозяйстве семьи Османовых. В их ассортименте — морковь, лук, свёкла, салаты и картофель. Продукция идёт в супермаркеты, на рынки и заведения общественного питания. Поставляют и в соседние с Башкортостаном регионы.

У нас вообще в республике овощеводство не сильно развито. Поэтому мы стараемся занять вот эту нишу и обеспечить как можно больше нашей продукцией республику, вообще таких производителей, кто бы занимался выращиванием всей овощной группы, весь борщевой набор, в республике нет, и этим мы уникальны. Осман Османов, заместитель руководителя крестьянско-фермерского хозяйства

Пока одни фермеры загружают капусту в транспорт и увозят на базу, другие активно собирают озимую пшеницу, ячмень, горох и овёс. Задействованы более ста комбайнов. В этом году в Мелеузовском районе приоритетными культурами стали подсолнечник, соя, лён, рапс и чечевица.

Все эти культуры уже на подходе, как погода установится, выйдем на уборку полным ходом. Убрано более 10 процентов зерновых, это озимые культуры, озимая пшеница. Урожайность озимых более 28 центнеров, горох тоже показывает хорошие результаты — около 30 центнеров с гектара дает. Ринат Бикбулатов, заместитель главы администрации Мелеузовского района