В Башкирии мелеузовские аграрии планируют собрать более 150000 тонн зерна

В Мелеузовском районе планируют собрать более 150 тысяч зерна в ходе урожайной кампании. Кроме того, аграрии накануне приступили к сбору капусты среднего сорта. Выращиванием овощей занимается хозяйство семьи Османовых. В ассортименте морковь, лук, свёкла, салаты и картофель.
Шелест капустных листов на этом поле не смолкает с самого утра. Урожай, говорят овощеводы, небывалый. Поэтому к сбору растения приступили раньше срока.
Выращиванием овощей в Мелеузовском районе занимаются в хозяйстве семьи Османовых. В их ассортименте — морковь, лук, свёкла, салаты и картофель. Продукция идёт в супермаркеты, на рынки и заведения общественного питания. Поставляют и в соседние с Башкортостаном регионы.
Пока одни фермеры загружают капусту в транспорт и увозят на базу, другие активно собирают озимую пшеницу, ячмень, горох и овёс. Задействованы более ста комбайнов. В этом году в Мелеузовском районе приоритетными культурами стали подсолнечник, соя, лён, рапс и чечевица.
Через неделю аграрии приступят к яровым культурам. Всего в ходе жатвы они планируют собрать свыше ста пятидесяти тысяч тонн зерна.