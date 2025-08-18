Правительство Башкирии держит на контроле ситуацию с отравлением в детском лагере

В детском лагере «Патриот», расположенном в Стерлибашевском районе, произошло массовое отравление. 16 человек госпитализировали в инфекционную больницу, еще 9 отпустили домой после медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Прокуратура совместно с Роспотребнадзором проводят комплексную проверку. Специалисты отбирают пробы пищевой продукции и воды. На оперативном совещании в правительстве премьер-министр Андрей Назаров поручил держать ситуацию с отравлением в детском лагере на контроле.
На совещании также обсудили ход уборочной кампании. Из-за дождей аграрии не могут выйти на поля, впрочем, избыточная влага создала неплохие условия для раннего посева озимых, отметил глава Минсельхоза.
Затронули тему развития сети газозаправочных станций. Башкортостан – один из лидеров по развитию подобной инфраструктуры в стране. В этом году планируется строительство 9 станций, в последующем власти будут поддерживать реализацию не менее 7 проектов ежегодно. Как отметил Андрей Назаров, они должны быть в каждом муниципалитете региона.