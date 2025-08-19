Житель Уфы проглотил зубную щётку

В Уфе мужчина оказался в патовой ситуации во время чистки зубов. Горожанин проглотил зубную щётку.

Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, скорую помощь мужчина вызвал самостоятельно. Пациенту помогли врачи больницы №8. С помощью эндоскопа медики вытащили инородный объект, хотя он уже дошёл до нижней части пищевода.