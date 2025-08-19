В Уфе зафиксированы случаи загрязнения воздуха

Башгидрометцентром было установлено, что 13 и 14 августа в районе улицы Ульяновых приборы обнаружили в атмосфере изопропилбензол. Концентрация вещества превышала допустимые нормы почти в два раза.
Так, основными источниками загрязнения остаются крупные промышленные предприятия. Они подлежат федеральному экологическому контролю. Информация о выявленных превышениях уже направлена в Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
За атмосферой в Уфе ведётся круглосуточный контроль с помощью автоматизированных станций. При необходимости подключается передвижная лаборатория. Все результаты публикуются на официальном сайте ведомства.