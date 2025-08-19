Шашисты из Башкирии завоевали 67 медалей чемпионата ПФО

Башкирские шашисты отличились на чемпионате и молодежном первенстве Приволжского федерального округа в Казани. В турнире приняли участие более 230 спортсменов, они разыграли 70 комплектов медалей в пяти дисциплинах по русским и стоклеточным шашкам.

Республику представляли воспитанники школ из Баймака, Ишимбая, Стерлитамака и Уфы. Вместе они завоевала 67 медалей из 210 возможных и с большим отрывом выиграли неофициальный командный зачет. В некоторых программах шашисты Башкортостана занимали весь призовой пьедестал. Итоги подводили в категориях дети до 9 лет, юноши и девушки до 14 и до 17 лет, среди юниоров и среди взрослых спортсменов.