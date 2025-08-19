С 1 сентября блогеров будут штрафовать за рекламу в запрещённой соцсети

Блогеров будут штрафовать за рекламу в запрещённой в России соцсети. Закон вступит в силу с 1 сентября. Помимо санкций, пользователям грозит блокировка аккаунта и проблемы с налогами, если доход не задекларирован.

Это вызывает много вопросов и паники среди блогеров. Некоторые уже начали адаптироваться к новым условиям. Именно так сделала и Гульназ Фаттахова. Она более 10 лет ведёт блог о материнстве, воспитании и женщинах. Заказы на рекламу приходят ежедневно. Пока Гульназ в декрете, это единственный способ заработка.

Кроме рекламы в запрещенных соцсетях, также нельзя будет проводить совместные розыгрыши и взаимопиары. Удалять старую публикацию не нужно, но ее продвижение может иметь последствия. За несоблюдение нововведений блогеров будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.