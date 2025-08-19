В Уфе на въезде в Дёмский район отремонтируют путепровод

В Башкортостане отремонтируют путепровод на трассе М-5 «Урал» на въезде в Дёмский район Уфы. Здесь будут проводить планово-предупредительные работы на правой стороне сооружения.

Дорожники выполнят демонтаж существующего дорожного покрытия и защитного бетонного слоя. Работы будут проводиться с 20 августа по 31 октября 2025 года.