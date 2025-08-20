В Уфе сняли короткометражный фильм «Мы. Дети войны»

В Уфимской киношколе под руководством режиссёра Эдуарда Нигматуллина сняли короткометражный фильм «Мы. Дети войны». Картина основана на произведении Елены Пономаренко «Светик».
Главные роли исполнили сами воспитанники кружка, которые готовились к съёмкам по системе Станиславского: дети сознательно проходили через усталость и лишения, чтобы правдоподобнее передать атмосферу блокады. Фильм рассказывает историю двух девочек, оказавшихся в немецком плену. Через страх и испытания героини находят в себе мужество бороться и сохраняют надежду.
Лента уже получила международное признание: фильм вошел в топ-5 лучших работ Италии на престижном кинофестивале и претендует на премию лучший классический короткометражный фильм о культуре. Победителей объявят 13 сентября.