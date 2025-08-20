В Башкирии водителей и пешеходов призывают быть осторожными на дорогах

Главный госинспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов обратился к автомобилистам и пешеходам в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе.

В республике наблюдаются дожди с порывами ветра до 20 м/с, в отдельных районах град.

Владимир Севастьянов рекомендует во время частых утренних туманов, дождей и сильных ливней проявлять особую осторожность на дорогах. Важно избегать резких маневров и перестроений на скользкой дороге, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, а также заранее снижать скорость перед поворотами и пешеходными переходами.

Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы на одежде для лучшей видимости.