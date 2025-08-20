Слесарь из Башкирии выиграл в лотерею 1,7 млн рублей

Житель Башкирии Никита И. давно участвует в государственных лотереях. Сначала он покупал билеты в точках продаж, а затем перешел на мобильное приложение. Молодой человек пробовал разные стратегии: отмечал числа вручную или выбирал автоматические комбинации, иногда заменяя числа в них на собственные варианты.

Удача улыбнулась ему, когда он спонтанно купил билет и забыл о нем. Позже дома, во время переписки с девушкой, он получил сообщение от «Гослото». Проверив билет в приложении, Никита обнаружил выигрыш.

Ключом к успеху стали дополнительные числа, которые он отметил во втором поле билета. Благодаря этому его итоговый выигрыш составил 1 697 810 рублей.