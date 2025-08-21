Из Уфы в зону СВО проводили контрактников после отпуска

Сегодня из Уфы в зону проведения специальной военной операции проводили солдат и офицеров, которые находились в краткосрочном отпуске. Военнослужащие контрактной службы из разных уголков республики проводили время с родными и близкими, помогали по хозяйству, посещали различные места, путешествовали, решали различные бытовые вопросы. Участников до воинских частей доставят на комфортабельных автобусах.

Перед отъездом на передовую участники спецоперации общались с друзьями, коллегами, супругами и детьми, которые пришли на отправку. Напомним, что в Башкортостане действуют более 40 мер поддержки для военнослужащих и членов их семей. Жители республики активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Для отставных военных, которых уволили с армейской службой в связи с выслугой лет или по ранению, действуют программы по обучению госуправлению «Время героев» и «Герои Башкортостана».