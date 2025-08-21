5 городов Башкирии получили федеральные гранты на благоустройств

5 городов Башкортостана выиграли федеральные гранты на крупные проекты по благоустройству. На ежегодном форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит в этом году в Казани, объявили результаты 10-го Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Республика в этом году подготовила 10 заявок, 5 из них получили федеральную поддержку в виде грантов. Программы обновления общественных пространств от Октябрьского, Дюртюлей, Чишмов, Верхнеяркеево и Кушнаренково получат федеральное финансирование на общую сумму 436 млн рублей. Реализация проектов начнется в 2026 году.