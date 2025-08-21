В Уфе прошла предсезонная пресс-конференция ХК «Салават Юлаев»

Задачи на сезон и оценка трансферной кампании «Салавата Юлаева». Сегодня прошла предсезонная пресс-конференция с участием генерального директора клуба Рината Баширова и главного тренера команды Виктора Козлова. «Салават» по-прежнему будет бороться за трофей чемпионата — Кубок Гагарина, но первой главной задачей на турнир станет попадание в плей-офф.

Состав коллектива формировался исходя из возможностей клуба, при этом игроков менеджмент подбирал по качествам и мастерству. Тренерский штаб начнет сезон с теми хоккеистами, кто уже есть. Однако работа клуба на трансферном рынке продолжится.

Виктор Козлов отметил, что подготовка к сезону идет по плану: в зале и на льду. После двух товарищеских матчей с «Автомобилистом» группа игроков уехали в «Торос» и в «Толпар» и продолжит подготовку к сезону там.