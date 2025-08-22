В городе Башкирии вспыхнула мечеть

В Благовещенске на улице Советской произошел пожар в мечети. Как сообщили в региональном МЧС, огонь вспыхнул на чердаке, расположенном над входом в здание.

Площадь возгорания составила 5 кв.м. К счастью, на момент происшествия внутри не оказалось людей. Погибших и пострадавших нет. В тушении участвовали 18 человек и 9 единиц техники.

По неофициальным данным, пожар мог быть результатом поджога.

В настоящее время специалисты выясняют причины возникновения огня. На месте работает дознаватель МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории.