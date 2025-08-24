Участники проекта «Герои Башкортостана» проходят практику на рабочих местах

Из окопов – в кабинеты правительства и администраций. Участники проекта «Герои Башкортостана» активно проходят практику на рабочих местах. В числе наставников – именитые управленцы региона: главы районов, председатель заксобрания и даже сам руководитель региона. Как проходит обучение и адаптация на новой должности?
Он прошёл сквозь огонь и воду, но вот к официально-деловой обстановке не привык. Впрочем, тёплый прием наставника помогает убрать волнение. Совсем недавно Алексей Савельев был на передовой, а уже сегодня готовится к гражданской службе. В этом ему помогает председатель Госсобрания региона Константин Толкачев.
К роли наставника Константин Толкачев привык, однако в проекте такого формата участвует впервые, что тоже своеобразное испытание. У госслужащего должен быть хороший багаж знаний, но только теории в этом деле недостаточно – нужна практика в виде встреч с гражданами, посещений совещаний. Наставник планирует взять ученика в свою ближайшую рабочую поездку.
В послужном списке Алексея – участие в боевых действиях в Чечне, а также в Луганской Народной Республике в 2014 году. С началом спецоперации служил на Харьковском направлении. По возвращении домой оказывает помощь ветеранским организациям. Быть в водовороте событий уже стало привычкой, поэтому и принял решение участвовать в проекте. Говорит, особенно приятно встретить на обучении боевых товарищей.
Другая участница проекта Зинера Слабожанко уже год работает социальным координатором в госфонде «Защитники Отечества». У боевой медсестры за плечами, помимо СВО, служба в Чечне и Сирии. Признается: попав на первый модуль программы «Герои Башкортостана», боялась не выдержать конкуренции. Думала и вовсе оставить идею участия в проекте. Однако все страхи ушли, когда она встретилась со своей наставницей Гульнур Кульсариной, которая взяла женщину под четкое руководство.
Это единственный женский тандем на проекте, поэтому и нужно им чуточку больше. Помимо обучения, наставница возьмется за имидж ученицы и поделится личными секретами. Женский взгляд, к слову, помогает в повседневной работе с участниками специальной военной операции и их семьями.
На проект «Герои Башкортостана» было подано более двух тысяч заявок, и только 70 военнослужащих прошли в финал. Среди наставников – члены Правительства республики, депутаты Госсобрания, главы муниципалитетов и директора предприятий. В роли учителя выступил и сам Радий Хабиров. В рамках федеральной программы «Время героев» он наставлял участник СВО Оскара Ситдикова, а также Героя России Дениса Чернавина.
Пройдя нелегкие испытания, они не опустили руки и нашли в себе силы продолжать служить Родине. Как не раз отмечали власти, кадровые проекты для ветеранов будут строиться по лучшим стандартам. Программы предполагают обучение современным методам и технологиям управления, командной работе и личностное развитие. Люди, доказавшие преданность стране в боевых условиях, станут новым драйвером для ее развития.