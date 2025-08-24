Участники проекта «Герои Башкортостана» проходят практику на рабочих местах

Из окопов – в кабинеты правительства и администраций. Участники проекта «Герои Башкортостана» активно проходят практику на рабочих местах. В числе наставников – именитые управленцы региона: главы районов, председатель заксобрания и даже сам руководитель региона. Как проходит обучение и адаптация на новой должности?

Он прошёл сквозь огонь и воду, но вот к официально-деловой обстановке не привык. Впрочем, тёплый прием наставника помогает убрать волнение. Совсем недавно Алексей Савельев был на передовой, а уже сегодня готовится к гражданской службе. В этом ему помогает председатель Госсобрания региона Константин Толкачев.

Те люди, которые отобраны, которые сейчас проходят занятия «Герои Башкортостана». Они уже проявили себя как истинные патриоты, а патриотизм является главной идеей нашей государственной работы. Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан

К роли наставника Константин Толкачев привык, однако в проекте такого формата участвует впервые, что тоже своеобразное испытание. У госслужащего должен быть хороший багаж знаний, но только теории в этом деле недостаточно – нужна практика в виде встреч с гражданами, посещений совещаний. Наставник планирует взять ученика в свою ближайшую рабочую поездку.

Быть в роли ученика Константина Борисовича Толкачева – это великая честь, большая ответственность. Этот человек с таким богатым управленческим опытом, жизненным опытом, политическим опытом. Алексей Савельев, участник проекта «Герои Башкортостана»

В послужном списке Алексея – участие в боевых действиях в Чечне, а также в Луганской Народной Республике в 2014 году. С началом спецоперации служил на Харьковском направлении. По возвращении домой оказывает помощь ветеранским организациям. Быть в водовороте событий уже стало привычкой, поэтому и принял решение участвовать в проекте. Говорит, особенно приятно встретить на обучении боевых товарищей.

Другая участница проекта Зинера Слабожанко уже год работает социальным координатором в госфонде «Защитники Отечества». У боевой медсестры за плечами, помимо СВО, служба в Чечне и Сирии. Признается: попав на первый модуль программы «Герои Башкортостана», боялась не выдержать конкуренции. Думала и вовсе оставить идею участия в проекте. Однако все страхи ушли, когда она встретилась со своей наставницей Гульнур Кульсариной, которая взяла женщину под четкое руководство.

Я думаю, вместе у нас все получится. Я уже с ней выезжала в Мишкинский район на прием граждан, в Абзелиловский район. Также участвую в мероприятиях по городу, и у нас много планов на год. Зинера Слабожанко, участница проекта «Герои Башкортостана»

Это единственный женский тандем на проекте, поэтому и нужно им чуточку больше. Помимо обучения, наставница возьмется за имидж ученицы и поделится личными секретами. Женский взгляд, к слову, помогает в повседневной работе с участниками специальной военной операции и их семьями.

Такие сильные женщины нужны, потому что у нас ответственных, грамотных, активных женщин хватает в народе, и они тоже должны быть у руля. Гульнур Кульсарина, руководитель республиканского филиала госфонда «Защитники Отечества»

На проект «Герои Башкортостана» было подано более двух тысяч заявок, и только 70 военнослужащих прошли в финал. Среди наставников – члены Правительства республики, депутаты Госсобрания, главы муниципалитетов и директора предприятий. В роли учителя выступил и сам Радий Хабиров. В рамках федеральной программы «Время героев» он наставлял участник СВО Оскара Ситдикова, а также Героя России Дениса Чернавина.