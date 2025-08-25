Каратист из Башкирии стал четырехкратным чемпионом России

Каратист из Башкортостана Эрнест Шарафутдинов стал четырехкратным чемпионом России. В Екатеринбурге завершился важный старт сезона — чемпионат страны. Участие в нём приняли более 500 сильнейших спортсменов из 46 регионов. В весовой категории до 75 килограммов Шарафутдинов провёл 5 встреч, которые все завершились победой уфимца.

В финале Эрнест встретился с представителем Дагестана Гаджи Гаджиевым и одолел соперника 7:0. Теперь башкирский каратист выступит на чемпионате мира в ноябре в Каире. Еще одну награду в копилку нашей Республики завоевала Аида Бикметова. На её счету бронза.