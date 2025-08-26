В Башкирии провели ремонт детского сада в селе Аскино

В самом крупном дошкольном учреждении Аскино в этом году провели косметический ремонт. В детском саду №2, обновлена кровля, под пищеблок проложена канализационная сеть. В настоящее время в учреждении в девяти группах воспитываются более 200 детей. Для них будут организованы 14 кружков.
Всего в Башкортостане по федеральной программе, инициированной Владимиром Путиным, отремонтируют 39 образовательных учреждений: школы, садики, колледжи. Большинство из них откроют свои двери уже к 1 сентября.
Благодаря президентской программе за последние три года привели в порядок 146 зданий школ. Еще одну, в Стерлитамаке, сдали в марте 2025.