В Бирске прошел августовский совет педагогов республики

На ежегодном совещании подвели итоги и поставили задачи на будущий учебный год. Радий Хабиров напомнил, что в регионе активно обновляются все уровни образования. За последние шесть лет открылось 48 новых школ и 65 детских садов. Более 150 образовательных учреждений отремонтировано благодаря участию в федеральной программе.

И эта работа продолжится. Уже меньше недели осталось до дня, когда дети вновь сядут за парты, а первоклассники, их порядка 45 тысяч в регионе, впервые переступят порог школы.

Каждый год перед сентябрем собираемся и подводим те задачи, которые есть, новые задачи ставим. Это огромный объем работы. Это одно из важных событий в жизни республики, поэтому очень ответственно к этому готовимся. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан