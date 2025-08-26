В Бирске прошел августовский совет педагогов республики

На ежегодном совещании подвели итоги и поставили задачи на будущий учебный год. Радий Хабиров напомнил, что в регионе активно обновляются все уровни образования. За последние шесть лет открылось 48 новых школ и 65 детских садов. Более 150 образовательных учреждений отремонтировано благодаря участию в федеральной программе.
И эта работа продолжится. Уже меньше недели осталось до дня, когда дети вновь сядут за парты, а первоклассники, их порядка 45 тысяч в регионе, впервые переступят порог школы.
Радий Хабиров во время рабочего визита в Бирск посетил также образовательные учреждения города. Подробнее о поездке в вечернем выпуске новостей, который сегодня смещается на 22:00.