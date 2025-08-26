В Башкирии стартовал проект «Умные технологии для мудрых людей»

В Чишминском районе стартовал проект «Умные технологии для мудрых людей». Основная цель которого — повышение компьютерной грамотности среди старшего поколения. Запустить программу удалось благодаря грантовой поддержке.

Впервые её получил Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Чишминского района, сумма составила порядка полумиллиона рублей — на эти средства закупили компьютеры и необходимое оборудование.