В Башкирии стартовал проект «Умные технологии для мудрых людей»

В Чишминском районе стартовал проект «Умные технологии для мудрых людей». Основная цель которого — повышение компьютерной грамотности среди старшего поколения. Запустить программу удалось благодаря грантовой поддержке.
Впервые её получил Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Чишминского района, сумма составила порядка полумиллиона рублей — на эти средства закупили компьютеры и необходимое оборудование.
Занятия для пенсионеров ведет опытный преподаватель информатики Альфия Бикбулатова, учебный процесс организован в центральной районной библиотеке. Всего в проекте будут участвовать 60 человек. За полгода планируется провести 6 образовательных потоков.