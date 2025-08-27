В Белокатайском районе прошел августовский педсовет

Перед началом учебного года по всему Башкортостану проходят традиционные августовские совещания по образованию. Заседание прошло и в Белокатайском районе. В муниципалитете 43 учреждения: из них 21 школа, 20 дошкольных организаций и два учреждения допобразования.

Функционируют коррекционный интернат, филиал Дуванского многопрофильного колледжа, шаймуратовские классы. Для гостей заседания организовали выставку «Вместе о важном. Воспитательная сила образования» и мастер-класс.