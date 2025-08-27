Житель Уфы утопил автомобиль в реке

Сегодня, 27 августа, у Северного автовокзала Уфы помощь спасателей потребовалась местному жителю. Подробности инцидента рассказали в Управлении гражданской защиты.

Мужчина включил стояночный тормоз на «Ладе Приора» и пересел в другое авто. Машина покатилась в реку Белая сама. К счастью, в салоне авто никого не было.

Машина находилась на глубине около 1,7 м в 7-10 м от берега. С применением водолазного снаряжения специалисты обследовали дно и берег, убрали препятствия, зацепили тросом и успешно вытащили автомобиль на сушу.