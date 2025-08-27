Роллеры из Башкирии завоевали 13 медалей на чемпионате России в Челябинске

13 медалей завоевали башкирские роллеры на Чемпионате и Первенстве России. Главные старты страны по спидскейтингу, или же скоростному катанию, состоялись в Челябинске. Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов. В копилке наших роллеров 4 золотых медали, 6 серебряных и 3 бронзы. Помимо наград, участники боролись за попадание в сборную России в следующем сезоне.

Спортсмены представили республику и на Первенстве федерации. Это соревнования для детей от 6 до 12 лет, а также для участников старше сорока. Здесь наши роллеры завоевали ещё 25 наград. Уже началась подготовка к новым стартам. В сентябре Уфа примет международный и лыжероллерный марафоны. Также несколько спортсменов отправятся в Челябинск, где пройдет чемпионат России по дисциплине «марафон».