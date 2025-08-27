Женская гандбольная команда «Уфа-Алиса» готовится к сезону в Суперлиге

Женская гандбольная команда «Уфа-Алиса» готовится вернуться в Суперлигу. Уфимский коллектив вернулся туда спустя три года. Повышение в классе стало возможным в том числе благодаря появлению у спортивного клуба «Башкортостан» нового генерального спонсора, ВТБ. Проверить свои силы женской команде предстоит на предсезонном турнире в Тольятти.

Гандбольная команда «Уфа-Алиса» вышла из отпуска почти на неделю раньше своих соперников. Ведь в этот раз уфимкам предстоит начать сезон в Суперлиге. Команда покинула этот дивизион в 2022 году. Сейчас из того состава за «лисичек» продолжает выступать лишь Мария Тарасова.

В это межсезонье команду пополнили 10 новичков. Были подписаны как арендные соглашения, так и полноценные контракты. В планах — усилить состав ещё одним игроком.

Изменения затронули не только самих гандболисток. Команду возглавил заслуженный тренер России Михаил Серёгин. Занимавший этот пост на протяжении двух сезонов Дмитрий Макаров продолжил работу в штабе в роли старшего тренера.