В Башкирии женщина спасла соседку из пожара

В Благоварском районе произошёл пожар. Подробности инцидента рассказали в Госкомитете по ЧС.

В селе Верхние Каргалы огнём охватило дом 75-летней женщины. Это заметила её соседка, которая проживает в отдалении. Женщина разбудила домочадцев, села в машину и доехала до места происшествия. Семья начала бить окна и кричать, чтобы разбудить пенсионерку. К счастью, ей действительно удалось выбраться из окна.

Спасённая женщина получила термический ожог обеих кистей I степени. От госпитализации она отказалась. Благодаря действиям неравнодушной соседки пожилая женщина осталась жива.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

