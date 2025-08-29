В Башкирии женщина спасла соседку из пожара

В селе Верхние Каргалы огнём охватило дом 75-летней женщины. Это заметила её соседка, которая проживает в отдалении. Женщина разбудила домочадцев, села в машину и доехала до места происшествия. Семья начала бить окна и кричать, чтобы разбудить пенсионерку. К счастью, ей действительно удалось выбраться из окна.