Жители Башкирии вновь потерялись в лесу

Так, 28 августа в Мечетлинском районе пропала 63-летняя женщина, которая ушла за грибами вместе с друзьями в лес неподалеку от деревни Азикеево. К счастью, она самостоятельно нашла дорогу обратно.

В тот же день в селе Кандры-Кутуй Туймазинского района понадобилась помощь в поисках мужчины и его 12-летнего сына. Они уплыли на лодке и не вернулись в назначенное время. Связаться с ними не было возможности, поскольку телефон остался на берегу. Вскоре они вернулись самостоятельно.