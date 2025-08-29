Жители Башкирии вновь потерялись в лесу

За минувшие сутки на территории республики произошло два случая пропажи людей на природе. Подробности рассказали в Госкомитете РБ по ЧС.

Фото №1 - Жители Башкирии вновь потерялись в лесу

Так, 28 августа в Мечетлинском районе пропала 63-летняя женщина, которая ушла за грибами вместе с друзьями в лес неподалеку от деревни Азикеево. К счастью, она самостоятельно нашла дорогу обратно.

В тот же день в селе Кандры-Кутуй Туймазинского района понадобилась помощь в поисках мужчины и его 12-летнего сына. Они уплыли на лодке и не вернулись в назначенное время. Связаться с ними не  было возможности, поскольку телефон остался на берегу. Вскоре они вернулись самостоятельно.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти