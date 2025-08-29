Гостиницы Башкирии пройдут процедуру самооценки

Гостиницы, туристические базы, глэмпинги и санатории Башкирии призывают зарегистрироваться в Едином реестре Росаккредитации.
Предприниматели пройдут процедуру самооценки. Для этого необходимо посетить сайт «Гостеприимство», заполнить чек-листы и приложить нужные документы.
В результате проверки и принятия положительного решения ФСА присваивает уникальный идентификационный номер.
Тех, кто не успеет пройти классификацию, ждут определенные риски:
— Приостановка деятельности
— Для тех, кто не зарегистрировался в Реестре: штрафы для должностных лиц – от 50 до 70 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 450 тысяч рублей
— Для тех, у кого средство размешения не соответствует заявленному типу: штрафы для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 170 тысяч рублей
— Исключение из систем онлайн-бронирования.
Процедура классификации (самооценки) обязательна для:
— Гостиниц всех типов (отели, мотели, апарт-отели, хостелы)
— Баз отдыха, в том числе глэмпингов
— Кемпингов.
Санатории проходят самооценку по желанию.
После включения в реестр необходимо:
— Указывать идентификационный номер во всех рекламных материалах
— Размещать ссылку на запись в реестре на всех онлайн-площадках
— Соответствовать заявленному типу средства размещения
Для гостиниц и санаториев есть возможность получить «звездность» через организации, осуществляющих классификацию в сфере туристской индустрии на сайте.
Для консультаций можно обратиться:
8 (347) 218-08-10 – сектор контроля (надзора) в сфере туристской индустрии Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан;
+7 (927) 951-22-20 – «горячая линия» Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан;
+7 (495) 539-26-70 – колл-центр Федеральной службы аккредитации;
или присоединиться к телеграм-каналу «ФСА Самооценка средств размещения».