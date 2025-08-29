В Уфе пройдёт фестиваль народных промыслов и ремёсел

В следующем году в Уфе пройдёт международный фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел. Событие состоится в конце мая – начале июня по инициативе Главы Башкортостана.
Цель выставки прикладного искусства заключается в продвижении продукции креативных индустрий. Напомним, что Уфа первой в России получила статус всемирного ремесленного города.
Эксперты отмечают, что в республике активно производят изделия из войлока, дерева, кожи. Дальнейшее продвижение народных промыслов и ремесёл поспособствует экономическому развитию территорий региона. Растёт интерес и среди молодёжи, которые выбирают творческие специальности в колледжах и вузах.