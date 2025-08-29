В Уфе пройдёт фестиваль народных промыслов и ремёсел

В следующем году в Уфе пройдёт международный фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел. Событие состоится в конце мая – начале июня по инициативе Главы Башкортостана.

Цель выставки прикладного искусства заключается в продвижении продукции креативных индустрий. Напомним, что Уфа первой в России получила статус всемирного ремесленного города.