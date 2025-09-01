Под Уфой страшная авария унесла жизнь 45-летнего водителя

Сегодня, 1 сентября, в Уфимском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

По данным ведомства, авария произошла около 14:00 на 1463 км автодороги М-5 «Урал». Предварительно, 45-летний водитель автомобиля «Газель Некст», двигавшийся со стороны Самары в направлении Челябинска, столкнулся со стоящим грузовиком «Фатон».

В результате аварии водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту сотрудники ГАИ начали разбирательство.