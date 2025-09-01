В Ишимбае воспитанников Башкирского кадетского корпуса поздравили с Днем знаний

В Ишимбае воспитанников Башкирского кадетского корпуса имени Героя России Доставалова поздравили с Днём знаний. В этом году его новобранцами стали 98 подростков со всей страны. Всего там обучается 320 человек с 6 по 11 классы, в том числе ребята из многодетных, малообеспеченных семей и семей военнослужащих, участников специальной военной операции.

В торжественной обстановке воспитанников поздравил главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан. Алексей Касьянов зачитал пожелания от имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, под чьим патронатом работает Башкирский кадетский корпус.

Кроме того, Алексей Касьянов оценил возможности Башкирского кадетского корпуса. Он ознакомился с работой специальных классов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем, робототехнике. Подобные аудитории работают по всей стране.