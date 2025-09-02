В Башкирии расширят логистическую инфраструктуру

Компания «Вайлдберриз» и экосистема «Сбер» строят логистические комплексы в Башкортостане. В прошлом году был введён в эксплуатацию логистический центр Ozon в Благовещенском районе. Об этом в соцсетях написал Радий Хабиров.
По словам главы республики, развитию электронной торговли власти уделяют большое внимание. Инвесторам оказывается помощь в реализации этих проектов. Сейчас корректируется региональное законодательство.
Вводится понятие «логистический парк», прорабатывается поддержка для управляющих компаний и резидентов таких объектов, добавил Радий Хабиров.