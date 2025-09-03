В Башкирии за сутки опрокинулись два автомобиля

В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировали два случая опрокидывания машин. Подробности рассказали в Госкомитете РБ по ЧС.

По данным ведомства, накануне вечером в Туймазинском районе, между селами Чукадыбашево и Алексеевка, обнаружили перевернутый легковой автомобиль. К счастью, в салоне никого не оказалось. Погибших и пострадавших нет.

В ночь на 3 сентября в Абзелиловском районе на озере Солёное также нашли перевернутый автомобиль. 67-летний водитель был госпитализирован в Аскаровскую больницу.

Причины обоих происшествий в настоящее время устанавливаются.