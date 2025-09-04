В Уфе дерево придавило перевернувшийся автомобиль

Сегодня, 4 сентября, в Уфе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Как сообщили в УГЗ столицы, около 6 утра вблизи кафе «Отдых» автомобиль «Hyundai» съехал в кювет рядом с АЗС «Лукойл» и перевернулся. На машину упало дерево.
Пожарные МПЧ села Чесноковка прибыли на место происшествия и извлекли 37-летнего водителя. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
Спасатели также распилили и убрали упавшие деревья с автомобиля при помощи бензопилы. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Фото: УГЗ Уфы.