В Уфе дерево придавило перевернувшийся автомобиль

Сегодня, 4 сентября, в Уфе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Как сообщили в УГЗ столицы, около 6 утра вблизи кафе «Отдых» автомобиль «Hyundai» съехал в кювет рядом с АЗС «Лукойл» и перевернулся. На машину упало дерево.