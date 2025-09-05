В лесах Башкирии за сутки потерялись 6 человек

В Госкомитет Башкирии по ЧС за один день поступило шесть обращений о пропавших людях. К счастью, все случаи завершились благополучно.

По данным ведомства, в селе Базилевка в Уфе заблудились мужчина и женщина. Вскоре они смогли сориентироваться и выйти на правильный путь.

В Федоровском районе искали жительницу села Дедово, которая ушла в лес 3 сентября и не вернулась. Ее нашли сотрудники правоохранительных органов в соседней Оренбургской области.

В селе Амангильдино Абзелиловского района потерялась 66-летняя женщина, ушедшая за грибами. Она также смогла вернуться самостоятельно.

Еще один инцидент произошел с 67-летним грибником из Магнитогорска, который оказался в селе Узянбаш Белорецкого района. Мужчина поддерживал связь со спасателями, но не мог объяснить, где находится. Спасатели нашли его в лесу под деревом.

Кроме того, в Белорецком районе в селе Азикеево две женщины отправились за грибами и перестали выходить на связь. К счастью они нашлись самостоятельно.