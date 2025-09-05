В лесах Башкирии за сутки потерялись 6 человек

В Госкомитет Башкирии по ЧС за один день поступило шесть обращений о пропавших людях. К счастью, все случаи завершились благополучно.
По данным ведомства, в селе Базилевка в Уфе заблудились мужчина и женщина. Вскоре они смогли сориентироваться и выйти на правильный путь.
В Федоровском районе искали жительницу села Дедово, которая ушла в лес 3 сентября и не вернулась. Ее нашли сотрудники правоохранительных органов в соседней Оренбургской области.
В селе Амангильдино Абзелиловского района потерялась 66-летняя женщина, ушедшая за грибами. Она также смогла вернуться самостоятельно.
Еще один инцидент произошел с 67-летним грибником из Магнитогорска, который оказался в селе Узянбаш Белорецкого района. Мужчина поддерживал связь со спасателями, но не мог объяснить, где находится. Спасатели нашли его в лесу под деревом.
Кроме того, в Белорецком районе в селе Азикеево две женщины отправились за грибами и перестали выходить на связь. К счастью они нашлись самостоятельно.
Спасатели напоминают, что перед походом в лес следует сообщить близким о своем маршруте и предполагаемом времени возвращения. Рекомендуется носить яркую одежду и взять с собой заряженный телефон, powerbank, свисток, нож, воду и спички в водонепроницаемой упаковке. В случае потери ориентации лучше оставаться на месте и экономить силы, дожидаясь помощи. Необходимо позвонить в 112 и прислушаться к звукам.