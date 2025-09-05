На инвестсабантуе в Сибае заключили более 15 соглашений

Соглашение на 600 миллионов рублей было подписано между турецкой компанией, занимающейся семеноводством, и Корпорацией развития Башкортостана. На форуме уже заключено более 15 документов о сотрудничестве.

Инвестсабантуй продолжает свою работу, проводятся и деловые площадки, на которых обсуждают самые разные вопросы – от туризма до экспорта. Участники, которых более 2 тысяч, успели оценить как гостеприимство региона, так и его инвестиционный потенциал. Общая сумма достигнутых соглашений достигнет порядка 100 миллиардов рублей.