В Башкирии фестиваль «Башкорт аты» собрал более 20000 участников

Больше 20 тысяч участников собрал международный фестиваль «Башкирская лошадь» в Баймакском районе. Лучшие скакуны сегодня соревновались в мастерстве управления грациозными животными. В мероприятии принял участие Радий Хабиров. Глава республики также посетил ряд объектов в муниципалитете, который отмечает свой 95-летний юбилей.

Фестиваль «Башкирская лошадь» открывают главные его герои. Артисты легко держатся в седле и так же грациозно выполняют трюки верхом. Одно из ярких соревнований верхом на лошади — Ылак. На стадионе летит пыль — отдавать победу не желает никто. Название игры в переводе с тюркского означает «козлодрание». Условия — завладеть тушей животного — в игре, конечно же, муляж — и доставить ее к большому чану. Есть нападающие и защитники. Здесь, как в футболе, одна из задач — не подпустить соперника к емкости своей команды.

Главная идея фестиваля — продвижение башкирской лошади как уникального объекта культурного наследия, сохранение и развитие народных ремесел.

Фестиваль в этом году собрал более 20 тыс. участников. Каждый участок площадки — со смыслом: ремесленники демонстрируют конные убранства, наездники — спортивный азарт в соревнованиях.

Это очень многоплановое мероприятие – научное, культурное, спортивное, – посвящённое всему, что связано с башкирской лошадью. И, конечно, это отличный праздник для наших жителей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Но это не единственный праздник в муниципалитете. Баймакский район отмечает свое 95-летие. Поздравляя со сцены жителей, глава республики поблагодарил их за трудолюбие и любовь к родному краю.

Спасибо труженикам Баймакского района, руководителям предприятий и организаций за вклад в эту работу. Со своей стороны мы будем оказывать поддержку промышленным предприятиям муниципалитета, помогать малому бизнесу, решать важнейшие социальные вопросы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Лучшим в профессии и тем, кто вносит вклад в развитие региона, Радий Хабиров вручил государственные награды. Радий Хабиров посетил Центр поддержки участников СВО и членов их семей после ремонта. Здесь стало не только уютно, но и удобно для маломобильных посетителей.

Расширили дверные проемы, установили пандус. Глава республики пообщался с бойцами СВО, волонтерами, с матерями погибших. Радий Хабиров поблагодарил их за то, что они воспитали настоящих героев. И до обновления, и после в этих стенах работают активисты — они с самого начала спецоперации готовят гуманитарные грузы для земляков на передовой.

Радий Хабиров принял участие в церемонии закладки памятной таблички на месте строительства новой мечети «Мадина». Действующий молельный дом был построен более 25 лет назад на пожертвования верующих. Еще один планируют возвести в течение 5 лет.

Также сегодня состоялась церемония закладки памятной таблички на камне, установленном на месте строительства новой церкви. Радий Хабиров пообщался с местными жителями, которые поблагодарили главу республики за положительные изменения в городе, появление новых общественных пространств.