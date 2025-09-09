У жительницы Башкирии обнаружили в кишечнике стоматологическую иглу

В Башкирии у пациентки после лечения зуба в кишечнике обнаружили стоматологическую иглу. Подробности инцидента рассказали в телеграм-канале «Честный репортаж».

ЧП произошло после того, как врач забыл инструмент во рту пациентки. Женщина обратилась к стоматологу в селе Приютово Белебеевского района с жалобами на зубную боль. После лечения она ушла, но вскоре начала испытывать дискомфорт в животе.

Обратившись в клинику для подтверждения, что врач ничего не оставил, она сделала УЗИ, которое не выявило проблем. Однако при повторном обследовании в Белебее выяснилось, что игла, использовавшаяся для лечения, проникла в кишечник и вызывала боли. Теперь женщине предстоит операция.