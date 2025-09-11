В Башкирии пенсионер организовал базу отдыха с атмосферой русских сказок

Принимает гостей со всего мира. Военный пенсионер Артур Файзрахманов в Караидельском районе организовал базу отдыха с гостевым домом с видом на Павловское водохранилище. Мужчина вместе с супругой благоустроил территорию в стиле русских народных сказок, посадил хвойные деревья, в свободное время мастерит скамейки, стулья, элементы декора. Почему многих людей притягивает это место – в нашем сюжете.
Сейчас это уже не двор, а самый настоящий лес рядом с личным домом. 19 лет назад Артур Файзрахманов вместе с супругой приобрел земельный участок в деревне Новоянсаитово. Караидельский район полюбился с первого же посещения. Всю жизнь мужчина посвятил армии. Уроженец Уфы прошёл путь от рядового до полковника. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. После службы и выхода на пенсию вернулся в родной Башкортостан.
Своими руками мужчина создал скамейки, стулья, гамак. Помимо качелей, Артур Файзрахманов своими руками сотворил и малые архитектурные формы. Это и декоративный колодец, и мостик желаний.
Большинство людей сейчас предпочитают эко-отдых на природе, чтобы отвлечься от гаджетов, рутины, побыть наедине с собой, подышать свежим воздухом. Причём на базе Артура Файзрахманова для этого есть все условия как для взрослых, так и для детей.
Акцент в этом мини-парке сделан на хвойных деревьях. Выбор обусловлен тем, что от них веет приятным запахом, в отличие от других пород, нет опавших листьев на земле. Причём атмосфера здесь как в русских народных сказках – это, к примеру, домик Бабы Яги.
Артур Файзрахманов вместе с помощниками построил круглогодичный гостевой дом, рассчитанный на восемь человек, с видом на Павловское водохранилище. Его возвели за один месяц за счет средств пенсионера. Приезжать на базу отдыха предпочитают люди из разных частей света.
Полковник запаса планирует и дальше развивать своё дело. В этом ему помогают жена и сын. В планах – возить гостей по природным достопримечательностям Караидельского района и продолжать мастерить поделки из дерева.