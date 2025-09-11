В Башкирии пенсионер организовал базу отдыха с атмосферой русских сказок

Принимает гостей со всего мира. Военный пенсионер Артур Файзрахманов в Караидельском районе организовал базу отдыха с гостевым домом с видом на Павловское водохранилище. Мужчина вместе с супругой благоустроил территорию в стиле русских народных сказок, посадил хвойные деревья, в свободное время мастерит скамейки, стулья, элементы декора. Почему многих людей притягивает это место – в нашем сюжете.

Сейчас это уже не двор, а самый настоящий лес рядом с личным домом. 19 лет назад Артур Файзрахманов вместе с супругой приобрел земельный участок в деревне Новоянсаитово. Караидельский район полюбился с первого же посещения. Всю жизнь мужчина посвятил армии. Уроженец Уфы прошёл путь от рядового до полковника. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. После службы и выхода на пенсию вернулся в родной Башкортостан.

Некоторые думают, что военные люди весьма ограниченные: равняйсь, смирно, отставить, упал – отжался. Это глупое мнение. Люди разные в разных профессиях, причём с разными интересами. Армейская служба никогда не мешала заниматься творчеством. Я и фотографией увлекаюсь, и деревом. Артур Файзрахманов

Своими руками мужчина создал скамейки, стулья, гамак. Помимо качелей, Артур Файзрахманов своими руками сотворил и малые архитектурные формы. Это и декоративный колодец, и мостик желаний.

Большинство людей сейчас предпочитают эко-отдых на природе, чтобы отвлечься от гаджетов, рутины, побыть наедине с собой, подышать свежим воздухом. Причём на базе Артура Файзрахманова для этого есть все условия как для взрослых, так и для детей.

Акцент в этом мини-парке сделан на хвойных деревьях. Выбор обусловлен тем, что от них веет приятным запахом, в отличие от других пород, нет опавших листьев на земле. Причём атмосфера здесь как в русских народных сказках – это, к примеру, домик Бабы Яги.

Артур Файзрахманов вместе с помощниками построил круглогодичный гостевой дом, рассчитанный на восемь человек, с видом на Павловское водохранилище. Его возвели за один месяц за счет средств пенсионера. Приезжать на базу отдыха предпочитают люди из разных частей света.

С Америки, с Германии, с Польши, с Латвии. Ну, география России – Питер, Москва, Екатеринбург, Челны, Казань. Кто приезжает не из нашего региона, они вообще восторгаются Башкирией, восторгаются эти местом. Я вообще считаю, что Башкирия – это жемчужина России. Я люблю свою Родину, и я здесь родился. Артур Файзрахманов