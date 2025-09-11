В Башкирии опрокинулся грузовик со сахарной свеклой

Сегодня утром, 10 сентября, на автодороге Чишмы — Аксёново — Киргиз-Мияки в Альшеевском районе произошло ДТП. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе ГАИ по РБ.

По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Iveco» с полуприцепом, гружёным сахарной свёклой, двигаясь в направлении села Раевский, на затяжном повороте не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, но груз оказался разбросанным по проезжей части.

Сотрудникам ГАИ и дорожным службам удалось поставить большегруз на колёса, очистить проезжую часть от остатков свеклы и восстановить движение на данном участке дороги.