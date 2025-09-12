В Уфе обсудили вопросы трудотерапии осуждённых

УФСИН республики за 8 месяцев года заключило контракты на поставки продукции на сумму более чем 1 млрд рублей. В Уфе прошла пресс-конференция по теме трудотерапии осуждённых.

Семь промышленных подразделений уголовно-исполнительной системы расположены в Уфе, Стерлитамаке, Салавате и Мелеузе, также отбывающие наказание трудятся на собственных производствах учреждений. Спектр выпускаемой ими продукции очень широкий – от мебели до консервов. Осуждённые перед тем, как начать работу, могут пройти обучение.