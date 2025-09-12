Два брата из Башкирии отправили в зону СВО автомобиль УАЗ

Два брата из Башкортостана отправили в зону СВО автомобиль УАЗ «Hunter». Это уже седьмая машина, которую представители Народного фронта Равиль и Раиль Шангареевы приобретают для бойцов на передовой. Волонтеры также помогали собирать мотоциклы, квадрокоптеры и другую гуманитарную помощь.
Один из братьев и сам участник СВО. Равиль проходит лечение после тяжелого ранения и о ситуации на линии боевого соприкосновения знает не понаслышке. А вот младший Раиль с самого начала помогал подразделению брата, а сейчас – всем, кто обращается.
УАЗ из Уфы будет выполнять боевые задачи на направлении в районе города Гуляй Поле, доставляя продукты и боеприпасы, помогая раненым. Как рассказали активисты, помощь им оказывает и местный автомеханик, который бескорыстно ремонтирует автомобили, готовя их для работы на фронте.