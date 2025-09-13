В Москве отпраздновали День национального костюма народов Башкирии

День национального костюма отпраздновали в Москве. В полномочном представительстве республики собрались выходцы из Башкортостана. Находясь вдали от родины, они только сильнее испытывают тягу к родному. Национальный костюм – неотъемлемая часть культуры. Гостям представили наряды, украшения и предметы быта башкирского народа.

За тысячи километров от родины предков прикоснуться к своей истории. Нурзиля Салихова уже много лет живёт в столице. Здесь же начала шить для себя национальные костюмы и собирать коллекцию работ разных мастеров. Своих дочек также приобщает к культуре.

Здесь люди разных профессий, но связаны едиными корнями. Культура народа, которая сформировала и наложила свой отпечаток. Фиоза Миндибаева – основательница крупного российского бренда женской повседневной одежды. И даже в стиле кэжуал она замечает, как прослеживаются отголоски родной культуры.

День национального костюма проводится с 2020 года. Для тех, кто живёт в Башкортостане, это повод вспомнить о богатстве культур народов, живущих в регионе. А для башкир, находящихся за пределами республики, это дань уважения к родине, связь с родной землёй.

В полпредстве республики можно было не только полюбоваться нарядами и украшениями, но и услышать родные мотивы, увидеть знакомые движения в исполнении артистов.