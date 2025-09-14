В Башкирии началась проверка гостиниц и баз отдыха

Задача данной реформы — для самого предпринимателя просто выйти из тени, показать, кто он и что он подтверждает себя как то или иное средство размещения. Конечному потребителю будет гораздо удобнее сразу увидеть то, куда он хочет поехать, без обмана, без приписок, здесь всё честно.

Никита Дёмин, заведующий сектором контроля и надзора в сфере туристской индустрии Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан