В Башкирии началась проверка гостиниц и баз отдыха

С сентября гостиницы, базы отдыха и кемпинги, не прошедшие обязательную аккредитацию, не могут принимать клиентов. В том числе сотрудничать с туроператорами и размещать рекламу на онлайн-сервисах бронирования отелей. Порядка девяносто объектов в Башкортостане не прошли процедуру самооценки. Их могут исключить из агрегаторов, а также прекратить свою деятельность. По словам экспертов, такие изменения призваны повысить доверие туристов и сделать рынок более прозрачным.
И таких семейных круглогодичных домиков на территории эко-отеля в деревне Уразбахты Караидельского района — восемь. Их сдали этим летом. Они оснащены кухонным оборудованием, кроватями, диванами, кондиционерами. Приезжают сюда отдохнуть жители из разных частей Башкирии, в том числе из соседних регионов. Река, чистый воздух — что ещё нужно туристам?
Параллельно с расширением базы отдыха, её работники плотно занимались вопросами аккредитации организации. Причём процесс, говорят, длился около трёх месяцев.
До первого сентября всем владельцам гостиниц и баз отдыха необходимо было зарегистрироваться в едином реестре Росаккредитации, чтобы пройти процедуру самооценки. Важно предоставить все документы и получить уникальный идентификационный номер. За невыполнение требований федерального закона предусмотрены санкции.
Представителям бизнеса грозит приостановка деятельности отеля, а тех, кто не прошёл регистрацию, ждут штрафы. Самый максимальный — 450 тысяч рублей для предпринимателей и юридических лиц.
В Башкортостане сейчас свыше 500 баз отдыха, гостиниц и глэмпингов. Более 400 из них успешно прошли проверку. Чиновники отмечают, риски для малого и среднего бизнеса реформа не несёт.
Работники другой гостиницы знают о нововведении. Вот только состоит их гостиница в реестре или нет, уверенно сказать не могут. В первую очередь гостиничная реформа призвана обезопасить клиентов от недобросовестных отельеров. Ведь порой при заселении туристы получают совсем не то, что было на красивых фотографиях при бронировании.
Реестр — своеобразная гарантия того, что заведение соответствует всем требованиям. И на стоимости проживания это никак не должно отразиться. А вот хорошие оценки и официальный статус — дополнительный бонус региону как привлекательному для еще большего числа туристов.