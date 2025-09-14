В Башкирии началась проверка гостиниц и баз отдыха

С сентября гостиницы, базы отдыха и кемпинги, не прошедшие обязательную аккредитацию, не могут принимать клиентов. В том числе сотрудничать с туроператорами и размещать рекламу на онлайн-сервисах бронирования отелей. Порядка девяносто объектов в Башкортостане не прошли процедуру самооценки. Их могут исключить из агрегаторов, а также прекратить свою деятельность. По словам экспертов, такие изменения призваны повысить доверие туристов и сделать рынок более прозрачным.

И таких семейных круглогодичных домиков на территории эко-отеля в деревне Уразбахты Караидельского района — восемь. Их сдали этим летом. Они оснащены кухонным оборудованием, кроватями, диванами, кондиционерами. Приезжают сюда отдохнуть жители из разных частей Башкирии, в том числе из соседних регионов. Река, чистый воздух — что ещё нужно туристам?

Решила юбилей свой отметить, мне 30 лет исполнилось, мне очень здесь нравится, в общем, в «Караиделе» мы всегда бываем, а здесь в первый раз, тут очень классно. С трёхмесячным ребенком мы прям здесь кайфуем, очень тепло, вчера в чане были.

Эльвира Суфиярова, жительница Аскинского района

В нашей Башкирии то, что такие места открываются, где можно отдохнуть прекрасно. Со всей дружной компанией — это в Башкирии развивается очень хорошо.

Наиля Минниахметова, жительница Аскинского района

Параллельно с расширением базы отдыха, её работники плотно занимались вопросами аккредитации организации. Причём процесс, говорят, длился около трёх месяцев.

Мы аккредитацию начали в мае, закончили в августе. Летом у нас очень большая проходимость, до 100 человек база вмещает со всеми домами. Люди у нас приезжают не один раз и не два, и не по три.

Гульнара Шангареева, администратор эко-отеля

До первого сентября всем владельцам гостиниц и баз отдыха необходимо было зарегистрироваться в едином реестре Росаккредитации, чтобы пройти процедуру самооценки. Важно предоставить все документы и получить уникальный идентификационный номер. За невыполнение требований федерального закона предусмотрены санкции.

Представителям бизнеса грозит приостановка деятельности отеля, а тех, кто не прошёл регистрацию, ждут штрафы. Самый максимальный — 450 тысяч рублей для предпринимателей и юридических лиц.

В Башкортостане сейчас свыше 500 баз отдыха, гостиниц и глэмпингов. Более 400 из них успешно прошли проверку. Чиновники отмечают, риски для малого и среднего бизнеса реформа не несёт.

Задача данной реформы — для самого предпринимателя просто выйти из тени, показать, кто он и что он подтверждает себя как то или иное средство размещения. Конечному потребителю будет гораздо удобнее сразу увидеть то, куда он хочет поехать, без обмана, без приписок, здесь всё честно.

Никита Дёмин, заведующий сектором контроля и надзора в сфере туристской индустрии Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии началась проверка гостиниц и баз отдыха

Около 90 объектов не прошли обязательную процедуру самооценки. А значит, по закону они не могут принимать клиентов. В том числе сотрудничать с туроператорами и размещать рекламу на онлайн-сервисах бронирования гостиниц. На личный контакт многие представители баз отдыха выйти отказались, но мы связались с работниками одного из отелей под Уфой. Администраторы о вопросе аккредитации даже не в курсе.

Работники другой гостиницы знают о нововведении. Вот только состоит их гостиница в реестре или нет, уверенно сказать не могут. В первую очередь гостиничная реформа призвана обезопасить клиентов от недобросовестных отельеров. Ведь порой при заселении туристы получают совсем не то, что было на красивых фотографиях при бронировании.

Реестр — своеобразная гарантия того, что заведение соответствует всем требованиям. И на стоимости проживания это никак не должно отразиться. А вот хорошие оценки и официальный статус — дополнительный бонус региону как привлекательному для еще большего числа туристов.

Волна
Пенальти