В Башкирии за сутки потерялись шесть человек

За выходные дни в Башкирии потерялись шесть человек. К счастью, все они были благополучно найдены живыми и здоровыми.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, один из инцидентов произошел в Краснокамском районе на реке Белой, где потерялся рыбак, уплывший на лодке. Еще один случай зафиксировали в Уфимском районе — в лесу рядом с деревней Чуварез исчез мужчина, у которого застрял автомобиль.

Также в Мелеузовском районе была объявлена в розыск 8-летняя девочка, а в Миякинском районе во время рыбалки пропала пожилая женщина. Еще двое грибников потерялись в лесах: одного искали в Белорецком районе, другого — в окрестностях Уфы, неподалёку от СНТ «Березка-3».