В Башкирии открыли новую мечеть

Для жителей Новоянтузово это большой праздник. Святилище появилось благодаря спонсору, местному уроженцу, бывшему главе администрации Дюртюлинского района Раулю Давлетову. Свой вклад в ее сооружение внесли и сельчане.
В торжественной церемонии приняли участие верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, имамы из соседних районов.
Мечеть станет центром притяжения для всех, кто ищет общения, поддержки и взаимопонимания. Она будет способствовать укреплению дружбы между народами и развитию культурного обмена.