В Башкирии презентовали книгу Талгата Шагманова

В деревне Старомурапталово Куюргазинского района прошёл фестиваль «Мы — куюргазинские кипчаки», в рамках которого состоялся и праздник «Здравствуйте, односельчане!». Также прошла презентация книги заслуженного работника печати и массовой информации республики, журналиста и краеведа Талгата Шагманова.