В Башкирии презентовали книгу Талгата Шагманова

В деревне Старомурапталово Куюргазинского района прошёл фестиваль «Мы — куюргазинские кипчаки», в рамках которого состоялся и праздник «Здравствуйте, односельчане!». Также прошла презентация книги заслуженного работника печати и массовой информации республики, журналиста и краеведа Талгата Шагманова.
Писатель выразил благодарность всем, кто оказал помощь в создании книги. Гости мероприятия также посетили начальную школу, обновленную и благоустроенную благодаря уроженцу деревни, меценату Риму Хасанову. Праздничное настроение поддерживал концерт с участием местных творческих коллективов РДК «Йэшлек», а жители деревни организовали выставку кулинарных изделий.