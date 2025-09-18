В Башкирии во время рыбалки погибли 11 человек

Осенью возрастает количество рыбаков на водоёмах. Спасатели Башкирии просят быть крайне внимательными у воды.

Фото №1 - В Башкирии во время рыбалки погибли 11 человек

Так, с начала года в службу спасения поступило более 85 обращений, связанных с несчастными случаями во время рыбалки. 11 рыбаков погибли во время занятия хобби.

Глава Госкомитета по ЧС Кирилл Первов напомнил жителям основные правила безопасной ловли:

— во избежание несчастных случаев лучше рыбачить с берега либо не отходя далеко от него;

— не выходите на водоем в ветреную погоду и в темное время суток;

— сообщите о месте промысла родным и близким, а также уточните время возвращения с рыбалки;

— на борту должны быть средства спасения и подачи сигналов, но не перегружайте лодку;

— выходя на рыбалку, важно уметь плавать и быть трезвым.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти