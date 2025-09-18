В Башкирии во время рыбалки погибли 11 человек

Осенью возрастает количество рыбаков на водоёмах. Спасатели Башкирии просят быть крайне внимательными у воды.
Так, с начала года в службу спасения поступило более 85 обращений, связанных с несчастными случаями во время рыбалки. 11 рыбаков погибли во время занятия хобби.
Глава Госкомитета по ЧС Кирилл Первов напомнил жителям основные правила безопасной ловли:
— во избежание несчастных случаев лучше рыбачить с берега либо не отходя далеко от него;
— не выходите на водоем в ветреную погоду и в темное время суток;
— сообщите о месте промысла родным и близким, а также уточните время возвращения с рыбалки;
— на борту должны быть средства спасения и подачи сигналов, но не перегружайте лодку;
— выходя на рыбалку, важно уметь плавать и быть трезвым.